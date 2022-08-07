В «Водоканале» назвали самые затопленные ливнем районы Петербурга

В субботу, 6 августа, после обеда Северную столицу буквально залило дождями. Затоплений в некоторых районах избежать не удалось.

Специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» рассказали, сколько осадков выпало, и какие районы были подвержены ливневым дождям больше всего за минувшую субботу.

В пресс-службе предприятия отметили, что в некоторых районах города интенсивность осадков почти в 3 раза превысила норму. Самое большое количество выпало в Курортном (31,29 мм), Приморском (30,8 мм — 19,6 мм за 20 минут), Петродворцовом (29,66 мм) и Калининском (22,21 мм) районах.

Дождевой фронт нагнал горожан только около 15 часов дня и, двигаясь в северо-восточном направлении, покинул Петербург в 22:30.

В общей сложности на горячую линию «Водоканала» поступило 92 обращения на работу дождевой канализации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 6 августа Санкт-Петербург оказался под влиянием очень сильных ливней и ветра, зато к вечеру погода успокоилась, а на небе появились радуга и яркий малиновый закат.