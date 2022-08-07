После бури петербуржцы наблюдали «пожар» в небе

В субботу Санкт-Петербург оказался под влиянием очень сильных ливней и ветра, зато к вечеру погода успокоилась, а на небе появились радуга и яркий малиновый закат.

Вчера, 6 августа, горожане массово публиковали в социальных сетях последствия дневной бури. День начался, как обычно, но позже все заволокло темно синими тучами, небо покрылось серебристыми прожилками от молний, одновременно с этим хлестал ливень, и тем, кто в это время оказался на улице, повезло, мягко скажем, не очень.

В течение дня сохранялась именно такая погода. Некоторые на свой страх и риск выходили из дома по делам, но возвращались уже насквозь промокшие, ведь дожди заливал все полностью буквально за несколько минут. Зато петербуржцам, которые оказались на улице под вечер, очень сильно повезло, — они смогли стать свидетелями огненного заката, растекшегося по небу. Над головами прохожих, автомобилей постепенно образовывался настоящий «пожар»: небо алело розовым, переходящим в ядерно-оранжевый и красный. Очень быстро социальные сети и СМИ захватили петербургскую красоту, появившуюся после бури.

Жители Красносельского района делались снимками заката прямо с берега Финского залива, те, кто находились в центре, публиковали фотографии оттуда. В виде особого подарка в дополнение к разгоревшемуся небу горожане получили от погоды длинную, протянувшуюся через все небо, радугу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сильнейший ураган, который прошелся по Петербургу 6 августа, оставил после себя собой множество неприятных последствий.