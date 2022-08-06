«В городе настал апокалипсис»: сильный ураган сносит деревья в Петербурге

Сильнейший ураган, который прошелся по Петербургу, оставил после себя собой множество неприятных последствий. Непогода принесла петербуржцам много «сюрпризов».

Сегодня, 6 августа, погода в Северной столице творит невероятные вещи: сперва петербуржцы изнывали от 30-градусной жары, а после на город обрушились гроза, град и сильнейший ураган, который повалил десятки деревьев.

О разрушениях, которые нанес штормовой ветер, сообщают жители разных районов Петербурга в социальных сетях. Ураган прошелся по всему Петербургу, начиная с юга города, и заканчивая севером.

В частности, петербуржцы сообщают о происшествиях, вызванных непогодой, во дворах рядом с «Елизаровской», в Новом Петергофе, на улицах Салова, Шелгунова, Орджоникидзе, Шаврова, проспектах Солидарности, Королева, в Зеленогорске и на многих других адресах.

Деревья массово падают на машины и провода, перекрывают дороги, а ливни заливают проезжие части. Кроме того, из-за сильного ветра падают столбы, которые создают пробки на перекрестках.

«Мда… Прошел ливень и в городе настал апокалипсис», «Не зря МЧС предупреждало», «Как хорошо, что никуда не надо сегодня», — комментируют подписчики.

Шторм, к сожалению, не обошелся без пострадавших. Ранее Gazeta.SPb сообщала, что женщина получила травмы от снесенной ветром остановки на Большевиков.