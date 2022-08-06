Женщина пострадала от снесенной ветром остановки на Большевиков

Во время шторма в Невском районе Петербурга порывом ветра снесло остановочный павильон. Один человек пострадал.

Кадры с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам очевидцев, инцидент произошел у гипермаркета «О’КЕЙ» на проспекте Большевиков. Сильный порыв ветра снес павильон на остановке общественного транспорта. Конструкция отлетела на несколько метров, задев стоявшую на остановке женщину.

Судя по снимкам, женщина получила серьезные травмы. Она лежит на тротуаре в осколках стекла павильона, разбившегося при падении. Окружающие уже вызвали скорую помощь.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «оранжевый» уровень опасности из-за шторма будет действовать в Петербурге до воскресенья.