«Оранжевый» уровень опасности из-за шторма будет действовать в Петербурге до воскресенья

&#171;Оранжевый&#187; уровень опасности из-за шторма будет действовать в Петербурге до воскресенья
В течение дня в Петербурге будут идти дожди. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Петербурге из-за надвигающегося шторма объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Он будет действовать до воскресенья.

По данным Гидрометцентра, опасная погода начнется в Северной столице сегодня днем. Повышенный уровень погодной опасности планируется снять только после полуночи 7 августа. Данный режим означает, что в городе возможны стихийные бедствия.

В Смольном обратились к водителям и пешеходам с просьбой проявлять особую осторожность на дорогах и по возможности отказаться от поездки на автомобиле из-за высокого риска ДТП.

Как предупреждало городское управление МЧС, в субботу в город придут грозовые тучи, ливни, возможен град. Ветер во время шторма усилится до 27 метров в секунду

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что холодный фронт в субботу зальет Петербург дождями и градом.

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