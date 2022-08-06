«Оранжевый» уровень опасности из-за шторма будет действовать в Петербурге до воскресенья

В Петербурге из-за надвигающегося шторма объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Он будет действовать до воскресенья.
По данным Гидрометцентра, опасная погода начнется в Северной столице сегодня днем. Повышенный уровень погодной опасности планируется снять только после полуночи 7 августа. Данный режим означает, что в городе возможны стихийные бедствия.
В Смольном обратились к водителям и пешеходам с просьбой проявлять особую осторожность на дорогах и по возможности отказаться от поездки на автомобиле из-за высокого риска ДТП.
Как предупреждало городское управление МЧС, в субботу в город придут грозовые тучи, ливни, возможен град. Ветер во время шторма усилится до 27 метров в секунду
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что холодный фронт в субботу зальет Петербург дождями и градом.