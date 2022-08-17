Петербуржцу сломали ребра и пробили голову на скейтплощадке в Кировске

В Кировске петербуржца тяжело избили после конфликта на скейтплощадке.

Как стало известно Gazeta.SPb, ночью во вторник, 16 августа, в Шлиссельбургскую городскую больницу поступил 35-летний мужчина из Петербурга. У него открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом височной кости слева и переломы пяти ребер слева. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Медики сообщили об этом в полицию, которая провела проверку. Выяснилось, что пострадал от рук неизвестного на скейтплощадке, расположенной на Новой улице в Кировске. Во время конфликта злоумышленник напал на него с кулаками.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что разбойника, который угрожал школьнику ножом и украл из бардачка машины полмиллиона, задержали.