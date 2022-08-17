Разбойника, который угрожал школьнику ножом и украл из бардачка машины полмиллиона, задержали

В Петербурге задержали мужчину, который устроил разбойное нападение на автомобиль, в котором сидел школьник.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел 15 августа напротив дома 5 по улице Нахимова. В полицию обратилась петербурженка, которая припарковала свой «Фольксваген Пассат» и отлучилась, оставив в машине 13-летнего сына. В этот момент в салон подсел неизвестный с ножом, начал угрожать школьнику и похитил из бардачка 575 тысяч рублей.

Подозреваемого нашли и задержали в тот же день на улице Марата. Им оказался 29-летний житель Ростовской области, проживающий в хостеле на Марата.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемого поместили в изолятор.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге мошенница выманила у пенсионерки почти 2 млн рублей.