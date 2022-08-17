В Петербурге мошенница выманила у пенсионерки почти 2 млн рублей

Пожилая жительница Московского района попалась на удочку мошенницы и отдала ей все сбережения.

Как стало известно Gazeta.SPb, пострадавшей оказалась 73-летняя женщина с проспекта Космонавта. Она сообщила в отделе полиции, что с 12 по 13 августа ей названивала «представительница банка». Неизвестная сказала, что кто-то пытается снять со счета пенсионерки все деньги, поэтому сбережения нужно срочно перевести на резервный счет. Петербурженка поверила и перевела через мобильный банк 1,9 миллиона рублей.

По факту мошенничества полиция возбудила уголовное дело. Мошенницу разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что телефонные мошенники обманули пожилую петербурженку на 1,2 млн рублей. Женщина последовала указаниям лжебанкира и пополнила банковский счет, указанный неизвестным.