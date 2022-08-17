Телефонные мошенники обманули пожилую петербурженку на 1,2 млн рублей

Пенсионерка из Петербурга лишилась своих сбережений после разговора с телефонными мошенниками.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне днем в отдел полиции в Приморском районе обратилась 72-летняя местная жительница. Она рассказала правоохранителям, что 12 августа ей позвонил неизвестный и представился сотрудником кредитного отдела одного из банков. Он убедил пенсионерку, что кто-то собирается снять деньги с ее счета, поэтому нужно положить их на «безопасный» счет.

Женщина последовала указаниям и пополнила банковский счет, указанный неизвестным. Так она лишилась 1,2 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Преступника разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петроградском районе пенсионерка, попытавшись спасти деньги и квартиру, потеряла почти 7 млн.