В Петроградском районе пенсионерка, попытавшись спасти деньги и квартиру, потеряла почти 7 млн

В Петроградском районе пенсионерка, попытавшись спасти деньги и квартиру, потеряла почти 7 млн. Фото: PXhere

В Петроградском районе пенсионерка, попытавшись спасти деньги и квартиру, потеряла почти 7 млн. Фото: PXhere

В Петроградском районе Санкт-Петербурга пожилая женщина попала в ловушку мошенника, представившегося следователем Следственного отдела. Женщина потеряла более 5 млн.

Как стало известно Gzeta.SPB, 82-летней женщине с Манчестерской улицы с 14 июля по 15 августа на мобильный телефон звонил неизвестный лжеследователь, который заявил, что некий Титов Олег Павлович хочет снять денежные средства со счетов заявительницы, а также переоформить принадлежащую ей квартиру.

Тогда пенсионерка, перепугавшись, сняла денежные средства со своих счетов в банках на сумму 1 246 000 рублей, после чего перевела деньги на указанный неизвестным счет. Затем с 5 по 8 августа по указанию неизвестного женщина обратилась в агентство недвижимости «Дали», чтобы они помогли ей оформить свою квартиру на ее имя. Затем, 13 августа, после подписания договора купли-продажи квартиры пенсионерка перевела денежные средства на указанный неизвестным счет в сумме 5 500 000 рублей.

В результате пострадавшая осталась без 6 746 000 рублей и без квартиры. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что женщина с улицы Стойкости неудачно продала шапку и потеряла 1 095 000 рублей.