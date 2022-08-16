В Кировском районе пенсионерка лишилась миллиона из-за шапки

Пенсионерка с улицы Стойкости неудачно продала шапку и потеряла 1 095 000 рублей.

Как стало известно Gazeta.SPB, пожилая женщина обратилась в правоохранительные органы около 5 часов вечера 15 августа. По словам пострадавшей, она наткнулась на мошенников.

Выяснилось, что 13 августа на мобильный телефон пенсионерки позвонила неизвестная девушка. Она представилась Мариной и стала потенциальным покупателем шапки по объявлению, которое пострадавшая женщина разместила на одной из площадок в сети.

После «Покупательница» заявила, что ошибочно перевела пенсионерке денежные средства, поэтому их необходимо вернуть обратно. Женщина сняла денежные средства со своей банковской карты и перевела их на указанный счет киви кошелька через терминал.

Таким образом пострадавшая лишилась 1 095 000 рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело статьи «Мошенничество».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровском районе неизвестный забрался в автомобиль и, угрожая восьмикласснику, похитил крупную сумму денег.