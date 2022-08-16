В Василеостровском районе ищут грабителя, угрожавшего ножом ребенку и похитившего 575 тысяч

В Василеостровском районе ищут грабителя, угрожавшего ножом ребенку и похитившего 575 тысяч. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Василеостровском районе ищут грабителя, угрожавшего ножом ребенку и похитившего 575 тысяч. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Василеостровском районе неизвестный мужчина забрался в автомобиль и, угрожая восьмикласснику, похитил крупную сумму денег.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел 15 августа на улице Нахимова около 15:05. В полицию обратилась 34-летняя женщина, рассказавшая, что во время того, как она отошла от своего «Volkswagen Passat», в автомобиль проник неизвестный и начал угрожать ножом ее сыну, после чего похитил из бардачка денежные средства в сумме 575 000 рублей и исчез.

По описанию, злоумышленник на вид 25-30 лет, ростом около 170-175 см, имеет короткие волосы черного цвета, глаза черного цвета и бороду. Мужчина был одет в футболку и штаны черного цвета, при себе имел сумку, похожую на женскую.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Бухарестской улице, недалеко от магазина «Пятерочка», мужчина решил пострелять из пистолета.