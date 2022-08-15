Во Фрунзенском районе мужчина на БМВ устроил стрельбу у магазина

Во Фрунзенском районе мужчина на БМВ устроил стрельбу у магазина
Во Фрунзенском районе мужчина на БМВ устроил стрельбу у магазина. Фото: Unsplash

На Бухарестской улице, недалеко от магазина «Пятерочка», мужчина решил пострелять из пистолета, о чем, конечно же, сразу очевидцы доложили в полицию.

Как стало известно Gazeta.SPB, покой граждан был нарушен в ночь с 13 на 14 августа. Около 04:35 на Бухарестской, 130, корпус 2 правоохранители задержали 31-летнего гражданина. Мужчина находился рядом с автомобилем марки «БМВ», принадлежавшей, судя по всему, его родственнице.

В багажнике автомобиля специалисты нашли и изъяли травматический пистолет и охотничий гладкоствольный длинноствольный карабин «Вепрь (ВПО 235)». Известно, что найденное оружие принадлежит выше упомянутому гражданину.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Мужчину задержали и поместили в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге правоохранители поймали троих мужчин, устроивших стрельбу во время конфликта у «Севкабель порта».

бмв бухарестская улица новости СПб транспорт


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
С 6 октября начнется капремонт вестибюля станции метро «Электросила»
На пляже Выборгского района нашли труп несовершеннолетнего скаута-москвича
Комздрав рассказал, где в Петербурге развернут ковидные койки
В Санкт-Петербурге простились с 14-летним хоккеистом СКА, погибшем от удара шайбы
На Дворцовой набережной «Kia Rio» сбил женщину, переходившую ...
С сентября у поездов «фиолетовой» ветки петербургского метро ...
Эксперт дал несколько важных советов новичкам в спорте
В Приморском районе шестикласснице разорвало селезенку после падения с качели