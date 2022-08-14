Трое мужчин с пистолетом напали на семейную пару у «Севкабеля»

Полиция поймала троих мужчин, устроивших стрельбу во время конфликта у «Севкабель порта».

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел вечером 12 августа у «Севкабель порта». Между тремя мужчинами и семейной парой завязался конфликт, в ходе которого хулиганы выстрелили в сторону женщины из пистолета. К счастью, никто не пострадал. После стрельбы злоумышленники скрылись на «УАЗе».

Петербурженка вызвала полицию, которая нашла указанный автомобиль на Малом проспекте В.С. В машине сидели 29-летний и 32-летний мужчины. Их доставили в отдел и оставили для разбирательств. Стражи порядка привлекли злоумышленников к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что женщина с братом напала на своего супруга с ножом в Петербурге.