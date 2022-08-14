Женщина с братом напала на своего супруга с ножом в Петербурге

Женщина с братом напала на своего супруга с ножом в Петербурге
Инцидент произошел в квартире на проспекте Энгельса. Фото: google.maps

За ножевую резню в Выборгском районе задержали двух человек — супругу пострадавшего и ее брата.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в 23 часа в экстренные службы позвонил мужчина и сообщил о ножевом ранении в квартире дома 147/2 по проспекту Энгельса.

Бригада скорой помощи забрала из квартиры 34-летнего пострадавшего, а полицейские задержали подозреваемых — 45-летнюю супругу госпитализированного и ее 40-летнего брата, который и позвонил в службу «112».

Пострадавший поступил в больницу с колото-резаной раной живота и поверхностными ранами кишки. Врачи ввели его в медикаментозную кому. Сегодня его должны опросить полицейские.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Альпийском переулке петербуржец порезал друга и сам вызвал полицию.

новости СПб ножевое ранение проспект энгельса


 

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