Шестилетний мальчик из Парголово травмировал анус ножницами

Шестилетний мальчик из Парголово травмировал анус ножницами
Мальчик получил травму во время игры с ножницами. Фото: pixabay

На севере Петербурга скорая помощь забрала в больницу ребенка, который ввел ножницы в прямую кишку.

Все случилось в ночь на 17 августа в квартире на улице Ломоносова в Парголово. Как пишет Neva.Today, шестилетний мальчик остался один в комнате и начал играть с ножницами. В процессе игры он ввел инструмент себе в прямую кишку и получил травму ануса.

Мать мальчика услышала его плач, прибежала к нему и заметила лужу крови и ножницы. Прибывшая бригада медиков в срочном порядке госпитализировала пострадавшего в педиатрическую больницу.

О произошедшем сообщили в полицию. В обстоятельствах инцидента будут разбираться сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что снимавшему порно со школьницей в Петербурге предъявили обвинение.

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