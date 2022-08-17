Снимавшему порно со школьницей в Петербурге предъявили обвинение

Снимавшему порно со школьницей в Петербурге предъявили обвинение
Петербуржцу предъявили обвинение. Фото: ГСУ СК по Петербургу

Следком предъявил обвинение петербуржцу, который занимался сексом с 15-летней и снимал процесс на видео.

В городском главном управлении СК сообщили, что следственные органы по Выборгскому району предъявили 34-летнему мужчине обвинение в создании порно с участием школьницы. Ему вменяют статьи о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, использовании несовершеннолетнего для изготовления порно и незаконном обороте порно.

Как считают следователи, мужчина занимался сексом с 15-летней в квартире на севере Петербурга. Это происходило неоднократно с 2015 по 2018 год. Несколько раз он снимал процесс на видео и распространял порно в интернете.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что разбойника, который угрожал школьнику ножом и украл из бардачка машины полмиллиона, задержали.

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