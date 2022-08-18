Суд арестовал мужчину, стрелявшего из обреза в Юсуповском саду

В Петербурге суд выбрал меру пресечения для Игоря Воробьева, которого задержали за стрельбу в Юсуповском саду.

Октябрьский суд постановил арестовать петербуржца по подозрению в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Как установил суд, вечером в понедельник, 15 августа, Воробьев устроил стрельбу в Юсуповском саду. Он без видимых причин выстрелил из обреза охотничьего ружья длиной 480 мм. Своими действиями он создал реальную угрозу здоровью и безопасности людей.

Обвинение петербуржцу не предъявляли. Сам он возражал против ареста. В СИЗО мужчина пробудет до 14 октября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стрельба из ружья в Юсуповском саду обернулась уголовным делом. По подозрению в стрельбе в изолятор поместили 33-летнего мужчину. Его приятеля, который находился рядом во время инцидента, отпустили из отдела после допроса.