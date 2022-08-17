Стрельба из ружья в Юсуповском саду обернулась уголовным делом

В Петербурге возбудили уголовное дело после стрельбы в Юсуповском саду и задержали подозреваемого.

Как стало известно Gazeta.SPb, в изолятор по подозрению в стрельбе в Юсуповском саду на Садовой улице поместили 33-летнего мужчину. Его приятеля, который находился рядом во время инцидента, отпустили из отдела после допроса. Задержанный стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве.

Напомним, все случилось вечером 15 августа в Юсуповском саду. Очевидцы вызвали полицию, сообщив, что двое мужчин стреляют из ружья. Они сделали не менее одного выстрела в воздух.

Прибывший наряд полиции отобрал у стрелка обрез двуствольного охотничьего ружья, два десятка патронов и одну гильзу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что разбойника, который угрожал школьнику ножом и украл из бардачка машины полмиллиона, задержали.