Утром в пятницу сайт Пулково вышел из строя

Сегодня утром, 19 августа, на сайте петербургского аэропорта Пулково произошли технические неполадки. Система не пропускает пользователей и сообщает о возможном похищении данных.

На 08:00 по московскому времени сайт Пулково находился не в рабочем состоянии. У пассажиров вообще нет никакой возможности попасть на страницу аэропорта (перейти по ссылке не получается как с компьютера, так и с телефона)

«Злоумышленники могут пытаться похитить ваши данные с сайта pulkovoairport.ru (например, пароли, сообщения или номера банковских карт)», — сообщается при попытке зайти на главную страницу.

Пока неизвестна точная причина неполадок. Возможно, имеет место хакерская атака. Когда к страницам снова откроется доступ, а также заработает онлайн-табло, — неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Петербурга в Екатеринбург, вернулся в аэропорт Пулково из-за проблем с механизацией крыла.