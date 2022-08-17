Самолет «России» вернулся в Пулково из-за проблем с крылом

Самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Петербурга в Екатеринбург, вернулся в аэропорт Пулково из-за проблем с механизацией крыла.
Согласно данным сервиса FlightRadar24, дневной рейс SU6417 после вылета из Северной столицы начал кружить над Ладожским озером, а через час после взял обратный курс на петербургский аэровокзал.
«Мойка78» выяснила в пресс-службе перевозчика «Россия», что во время полета пилот сообщил наземным службам о некорректной работе датчика механизации крыла. Борт уже совершил штатную посадку в Пулково. Пассажиров отправят в Екатеринбург на резервном самолете.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бортпроводников авиакомпании «Россия» начали отстранять от полетов из-за долгов.