Бортпроводников авиакомпании «Россия» начали отстранять от полетов из-за долгов

Пограничники не допускают стюардов и стюардесс авиакомпании «Россия» к международным полетам из-за судебных задолженностей.

Как сообщается в Телеграм-канале «Авиаторщина», бортпроводники «России» не могут улететь за рубеж из-за долгов и открытых исполнительных производств ФССП.

В пресс-службе перевозчика подтвердили, что такие ситуации происходят, но не уточнили, несколько часто. В «России» отметили, что авиакомпания фиксирует единичные подобные случаи.

«Отстранение одного из членов экипажа в связи с неисполнением финансовых обязательств может привести к задержке вылета рейса, а значит к дополнительным затратам перевозчика», — заявили «Мойке78» в авиакомпании.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что примерно 20 человек, не попавшие на самолеты в Сочи, Самару и Архангельск, готовятся писать коллективную жалобу на Smartavia.