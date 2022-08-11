В Пулково два десятка пассажиров не попали на рейсы до Самары, Сочи и Архангельска

В Пулково два десятка пассажиров не попали на рейсы до Самары, Сочи и Архангельска. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Пулково два десятка пассажиров не попали на рейсы до Самары, Сочи и Архангельска. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Примерно 20 человек, не попавшие на самолеты в Сочи, Самару и Архангельск, готовятся писать коллективную жалобу на Smartavia. Часть пассажиров этой авиакомпании сегодня, 11 августа, остались в Петербурге вопреки своим ожиданиям.

Как сообщает «78.ru» люди не смогли улететь несмотря на вовремя пройденную регистрацию. Об этом 78.ru сообщили сами пассажиры. Таким образом, примерно 15 человек не сели на самолет до Самары, еще 5 — до Сочи. Некоторые пассажиры не смогли отправиться в Архангельск.

Объявления о посадке не последовало, а когда пассажиры сами подошли к воротам, представитель Smartavia закрыл перед ними дверь.

При этом в пресс-службе авиакомпании Smartavia ситуацию объяснили тем, что пассажиры сами опоздали на рейсы, потому так и получилось.

«Посадка на рейс Петербург-Сочи началась строго по плановому времени и закончилась на 7 минут позже из-за ожидания пассажиров, опаздывающих на данный рейс», — заявили представители.

Как отметили в пресс-службе, несколько опаздывающих пассажиров рейса «Петербург-Сочи» пришли к гейту вылета уже после завершения посадки.

С рейсом «Петербург-Самара», по словам авиакомпании, процедура посадки началась на три минуты позже, однако тоже была продлена на пять минут по причине задержки и ожидания опаздывающих пассажиров. Также в компании заметили, что 11 пассажиров указанного рейса предъявили посадочные талоны уже после завершения посадки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 11 августа в петербургском аэропорту Пулково есть некоторые изменения. Так, 2 рейса вовсе не отправятся по намеченным маршрутам.