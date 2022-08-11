В четверг из Пулково позже запланированного отправят 6 самолетов

В четверг из Пулково позже запланированного отправят 6 самолетов. Фото: сайт аэропорта "Пулково"

В четверг из Пулково позже запланированного отправят 6 самолетов. Фото: сайт аэропорта "Пулково"

Сегодня, 11 августа, в петербургском аэропорту Пулково есть некоторые изменения. Так, 2 рейса вовсе не отправятся по намеченным маршрутам, а а еще 6 самолетов вылетят из аэропорта позже, чем рассчитывалось раньше.

Согласно данным онлайн-табло, были отменены рейсы в Анталью на 00:20 и в Ереван на 02:40. Остальные самолеты совершат свой полет, но для некоторых из них он начнется позже.

В 09:20 вместо 08:40 полетит воздушное судно во Владикавказ. За ним следует задержанный рейс в Калининград, — до этого самолет должен был отправиться в 09:35, теперь же его выпустят в 14:15.

Вместо 10:35 в 12:15 вылетит воздушное судно в Волгоград, самолет в Ош от Уральских Авиалиний отправится в 12:20 вместо 11:45.

Еще одним задержанным рейсом снова становится самолет в Калининград на 12:35, — теперь он отправится в 13:05. Последним запоздавшим самолетом воспользуются пассажиры, направляющиеся в Термез. Вылетят они не в 13:50, а в 17:05.

Остальные рейсы, согласно сайту петербургского аэропорта, вылетят по расписанию. Все изменения представлены в онлайн-табло.

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