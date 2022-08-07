OneTwoTrip: в августе российские туристы положили глаз на недорогие отели

OneTwoTrip: в августе российские туристы положили глаз на недорогие отели
В августе российские туристы положили глаз на недорогие отели. Фото: unsplash

Эксперты заметили тенденцию, что в августе 2022 года российские туристы предпочитают отели подешевле, хотя раньше граждан с таким выбором было значительно меньше.

По данным сервиса OneTwoTrip, в период с 1 по 31 августа почти половина из забронированных гостиниц относятся к категориям две звезды и ниже. В общей сложности зарезервированных номеров в таких отелях 42%. В 2021 году насчитывалось около 27% таких броней. Об этом рассказали РИА Новости.

Из общего анализа 30% туристов выбирают сервис уровня трех звезд против 40% в 2021 году. Четырехзвездочные отели выбрали 23% пользователей, а год назад такое решение принимал каждый третий. Есть и те, кто забронировал пятизвездочные гостиницы, но их более чем в половину меньше, чем год назад, — 5%.

При этом средняя стоимость ночи в отелях категории ниже двух звезд, две звезды и четыре звезды за август не увеличилась, — как и в прошлом году она составляет 3,9 и 8 тысяч рублей соответственно. Поменялась цена в трехзвездочных отелях с 4,9 до 5,2 тысячи рублей, а в пятизвездочные предлагают цены даже меньше, чем раньше — вместо 15,2 тысяч 14,7 тысяч рублей.

По броням отелей в августе выигрывает Петербург (каждый пятый пользователь), Сочи (каждый седьмой) и Москва (каждый восьмой).

Ранее gazeta.spb.ru писала, что у туристов за год на 14% повысился интерес к Петербургу. В тройку лидеров у путешественников также попали Москва и Сочи.

отели путешествие Россия туризм


 

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