OneTwoTrip: у туристов за год на 14% повысился интерес к Петербургу

OneTwoTrip: у туристов за год на 14% повысился интерес к Петербургу
У туристов за год на 14% повысился интерес к Петербургу. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Стало известно, куда чаще всего ездили путешествовать россияне в июле. Список городов-фаворитов возглавили Москва, Петербург и Сочи.

Согласно данным сервиса OneTwoTrip, в тройку лидеров попали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. При этом интересно, что к столице за год интерес туристов снизился на 7%, но к Петербургу и к Сочи вырос на 14% и 29% соответственно. Об этом пишут РИА Новости.

Также популярностью у россиян пользуются Минеральные Воды, Екатеринбург, Уфа, Калининград, Махачкала, Казань и Тюмень. Отмечается, что в среднем осуществить перелет внутри России можно было за 7 600 рублей с человека в одну сторону.

Популярными зарубежными направлениям июля стали ОАЭ, Армения, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Беларусь и Грузия. За границу граждане могли в среднем слетать за 22 100 рублей с человека в одну сторону.

Активно путешествовали россияне и на поезде, а в отелях и гостиницах чаще всего останавливались на один день, следует из результатов исследования.

Ранее gazet.spb.ru писала, что Санкт-Петербург посетило почти четыре миллиона туристов с начала года. Чаще всего Петербург решают посетить москвичи и жители Подмосковья.

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