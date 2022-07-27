С начала года Петербург посетило четыре миллиона туристов

В основном туристы прибывают в Санкт-Петербург из Москвы и Подмосковья. Фото: Gazeta.SPb/Зеленина Мария

В основном туристы прибывают в Санкт-Петербург из Москвы и Подмосковья. Фото: Gazeta.SPb/Зеленина Мария

С начала года Санкт-Петербург посетило почти четыре миллиона туристов. Впервые с начала пандемии российским туристам удалось заместить иностранных, которые не могли приехать в Северную столицу России.

Чаще всего Петербург решают посетить москвичи и жители Подмосковья — их число составляет 38 процентов. На втором месте — путешественники из Приволжья. Также часто Петербург посещают жители Краснодарского края.

Об этом в своем telegram-канале сообщает вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Большая доля иностранных туристов приезжает из стран СНГ и Ближнего Востока.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о возможности купить билеты на общественный транспорт в Петербурге через чат-бота. Воспользоваться данной функцией можно через Telegram.