С начала года Петербург посетило четыре миллиона туристов

С начала года Санкт-Петербург посетило почти четыре миллиона туристов. Впервые с начала пандемии российским туристам удалось заместить иностранных, которые не могли приехать в Северную столицу России.
Чаще всего Петербург решают посетить москвичи и жители Подмосковья — их число составляет 38 процентов. На втором месте — путешественники из Приволжья. Также часто Петербург посещают жители Краснодарского края.
Об этом в своем telegram-канале сообщает вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Большая доля иностранных туристов приезжает из стран СНГ и Ближнего Востока.
Ранее Gazeta.SPb рассказала о возможности купить билеты на общественный транспорт в Петербурге через чат-бота. Воспользоваться данной функцией можно через Telegram.