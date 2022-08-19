Из-за прекращения работы американского завода в Петербурге не хватает расходных материалов

Американская компания Thermo Fisher Scientific больше не осуществляет свою деятельность на территории Петербурга, а также не совершает отгрузки дистрибьютерам, из-за чего в лабораториях и клиниках не хватает расходников для анализов.

По данным «Делового Петербурга», «Thermo Fisher Scientific» — это один из самых крупных производителей со всего мира по изготовлению лабораторного и научно-исследовательского оборудования. От компании регионы России получали расходники для клиник и лабораторий, а также реагенты и научные приборы. Сейчас с этим возникли серьезные проблемы, так как никакие аналоги не подходят для проведения анализов.

Американская компания, по ее словам, приостановила деятельность в России из-за нарушения цепочек поставок. Изначально «Thermo Fisher Scientific» временно остановила отгрузки производимой продукции, но в июне сообщила об окончательной остановке производства на петербургском заводе. Персонал компании был уволен.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Петербург станет производителем лекарств. На реализацию проекта потребуется минимум 2,3 млрд рублей.