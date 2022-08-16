В Петербурге планируют запустить новое производство лекарств за 2,3 млрд рублей

Северная столица станет производителем лекарств. На реализацию проекта потребуется минимум 2,3 млрд рублей.

В рамках офсетного контракта, являющемся новой меры поддержки, на территории Петербурга хотят запустить новое производство лекарственных препаратов. Предполагается, что в обмен на инвестиции город отдаст бизнесу закупки его продукции. Об этом рассказала пресс-служба Смольного.

Инвестор будет определен по итогам конкурса, организатором которого выступает Комитет по здравоохранению. Минимальный объем инвестиций составит 2,3 млрд рублей, а срок действия контракта составит 10 лет. Освоить производство медикаментов необходимо в течение 3 лет.

Власти Петербурга уверены, что механизм офсетного контракта даст городу возможность экономить на закупках. Стоимость медикаментов будет на 30-40% меньше стоимости закупаемых в данный момент оригинальных лекарств, что позволит обеспечить импортозамещение.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что россияне с редкими заболеваниями в следующем году могут столкнуться с дефицитом необходимых лекарств из-за сложностей госфинансированием закупок.