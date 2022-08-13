Россияне с редкими заболеваниями могут столкнуться с нехваткой лекарств в 2023 году

На сегодняшний день программой охвачено 233 тысячи человек. Фото: Pixabay

На сегодняшний день программой охвачено 233 тысячи человек. Фото: Pixabay

Пациенты с редкими заболеваниями в РФ в следующем году могут столкнуться с дефицитом необходимых лекарств из-за сложностей госфинансированием закупок.

Как пишет «Коммерсантъ», Всероссийский союз пациентов обратился к правительству с просьбой выделить Минздраву дополнительные средства на увеличение финансирования государственной программы «17 нозологий», по крайней мере, до 86,9 миллиарда рублей в год. В настоящий момент оно составляет 66,9 миллиарда рублей.

Россияне с рядом редких заболеваний получают лекарства в рамках госпрограммы «17 нозологий», которая финансируется из федерального бюджета. На сегодняшний день программой охвачено 233 тысячи человек.

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