Аналитик спрогнозировал скорый конец стабильности курса доллара

Эксперт рассказал, что ждет доллар в ближайшем будущем. Стабильность в этом плане постепенно будет сходить на нет.

Главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич заявил, что в последние недели рубль консолидируется по отношению к другим валютам. Об этом специалист пообщался с агентством «Прайм».

Зварич пояснил, что доллар в последнее время стоит 60-60,7 рубля, пока установилась некоторая стабильность. Однако уже очень скоро может произойти целенаправленное движение в ту или другую сторону, считает эксперт. То есть рубль может как укрепиться, так и ослабеть.

По мнению Зварича, сигналом к динамике может стать выход из сложившегося диапазона, чтобы с помощью пробы одной из границ узнать направление дальнейшего развития курса. Так, в случае подъема выше 60,7 рубля пара доллар/рубль попытается закрепиться в районе 62-64 рублей, но если доллар опустится ниже 60 рублей, то цель сместится на июньские максимумы и закрепится в районе 55 рублей.

Может быть такое, добавил специалист, когда доллар начнет резко восстанавливаться на фоне стабилизации доходов от экспорта и импорта, а также установки баланса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что юань стал третьей по востребованности валютой на бирже. Популярность этой валюты связана с активными ограничениями по сделкам на доллары и евро, а также с введением банковских комиссий за хранение валют на счетах.