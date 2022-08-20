В Петербурге на пенсионерку оформили кредит после того, как она перевела мошенникам более млн

В Петербурге на пенсионерку оформили кредит после того, как она перевела мошенникам более млн. Фото: PXhere

В Петербурге на пенсионерку оформили кредит после того, как она перевела мошенникам более млн. Фото: PXhere

В Василеостровском районе пожилая женщина стала жертвой жестокого мошенника, провернувшего двойную схему и дважды обокравший пострадавшую.

Как стало известно Gazeta.SPB, несчастье случилось у 71-летней петербурженки, проживающей на 11-линии ВО. Женщина обратилась в полицию 19 августа. По словам пострадавшей, с 5 по 12 августа ей звонили неизвестные, представляющиеся сотрудниками безопасности банка, а также сотрудниками МВД. Сообщалось, что на имя пенсионерки неустановленное лицо пытается взять кредит, поэтому ей необходимо перевести денежные средства на безопасный счет.

Женщина направилась в отделение банка и сняла 1 100 000 рублей. Затем с 6 по 8 августа пострадавшая через приложение, по указанию неизвестных, перевела 590 000 рублей на указанный злоумышленниками счет. После этого женщина посетила другие банки, где сняла и перевела дополнительно сумму в 415 000 рублей.

Спустя несколько дней неизвестные сообщили, что на имя заявительницы одобрен кредитный договор, поэтому ей необходимо получить наличные и перевести на указанный счет 1 308 000 рублей.

В общей сложности женщина потеряла 3 383 000 рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в июле жители России по кредитным картам накопили долгов на 2% больше, и сумма достигла 1,5 триллиона рублей.