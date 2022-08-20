Россияне впервые задолжали по кредиткам более 1,5 триллиона рублей

Россияне впервые задолжали по кредиткам более 1,5 триллиона рублей
Россияне впервые задолжали по кредиткам более 1,5 триллиона рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В общей сложности жители России по кредитным картам в июле накопили долгов на 2% больше, и сумма достигла 1,5 триллиона рублей,

Активных кредитных карт на руках жителей стало больше на 2,2%, их число доросло до 52,7 миллиона единиц. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс». При этом выдача кредитных карт сократились.

В прошлом месяце новеньких пластиковых карт стало меньше на 4,1% по сравнению с показателем в июне, а средний лимит по ним стал также несколько ниже — на 0,8%. По итогам июля он составил 68,7 тысячи рублей.

Задолженность по кредиткам увеличивается седьмой месяц подряд, — в этот раз до рекордных 185,3 миллиарда рублей. При этом темпы роста «плохих» долгов сильно замедлились.

Число кредитных карт, по которым россияне допустили просрочку, на конец июля равнялось 3,02 миллионам единиц.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в первом квартале текущего, 2022, года общая сумма задолженностей за ЖКУ в России составила 804,5 миллиардов рублей.

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