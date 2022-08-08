Россияне задолжали за ЖКУ около 804,5 миллиардов рублей

В первом квартале текущего, 2022, года общая сумма задолженностей за ЖКУ в России составила 804,5 миллиардов рублей. Эксперты рассказали, с чем может быть связана такая негативная тенденция.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в течение года доросли до рекордных 7,6% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Отмечается, что подобные показатели эквивалентны 56,6 миллиардам рублей.

Как уточнили «Известия», при общей сумме задолженности среди россиян на 804,5 миллиардов рублей за первый квартал текущего года, перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) долги жителей России выросли на 11%, а перед управляющими компаниями задолженности увеличились на 3%.

За прошлый год, сравнивая с предшествующим аналогичным периодом, специалисты фиксировали уменьшение общей суммы задолженности перед УК приблизительно на 6%. Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук заметил, что сейчас долги растут в некоторой степени подорожанием товаров и услуг и отсутствия индексации заработной платы.

В свою очередь, директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая и руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова поддержали мнение, что повышение стоимости коммунальных услуг не соотносится с доходами жителей России, что приводит к невозможности у малоимущих семей оплачивать ЖКУ вовремя.

Кроме того, негативно на росте долгов сказался введенный в апреле полугодовой мораторий на банкротство, который ограничивает процедуру списания долгов, заметили специалисты.

По словам Булгаковой, количество семей, получающих субсидии на оплату ЖКХ, из года в год уменьшается вот уже на протяжении пяти лет. Сейчас их только 6% от общего числа. Непонятно, почему малоимущие люди не обращаются за поддержкой. Возможно, с получением субсидий количество неплатежей сократится.

Президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), Никита Чулочников предположил, что гражданам необходимы субсидии на оплату ЖКУ вне зависимости от наличия или отсутствия у них задолженности. Чтобы избежать использования выделенных средств не на то, что нужно, их можно перечислять напрямую предприятиям ЖКХ.

Кроме того, считает специалист, можно было бы списывать долги с тех граждан, которым справиться с ними физически тяжело. Речь идет о тех, кто, например, утратил кормильца в семье или приобрел ограничение трудоспособности.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с первого июля тарифы ЖКУ в России выросли от 3,2% до 6,5%. ФАС заверили, что индексация нужна для стабильной работы служб. Как правило, стоимость КУ повышают один раз в год — 1 июля, при этом подорожание не может превышать размер инфляции.