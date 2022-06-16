Со следующего месяца тарифы ЖКУ в России повысятся на 3,2%–6,5%

Со следующего месяца тарифы ЖКУ в России повысятся на 3,2%–6,5%. Фото: Baltphoto

Со следующего месяца тарифы ЖКУ в России повысятся на 3,2%–6,5%. Фото: Baltphoto

Начиная с первого июля тарифы ЖКУ в России вырастут от 3,2% до 6,5%.

Подробности плановой индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги раскрыли в Федеральной антимонопольной службе. Об этом пишут «Известия».

Выяснилось, что уже начиная со следующего месяца стоимость КУ в России поднимется в пределах 6,5%. Конкретная цифра повышения будет зависеть от конкретного региона. Отмечается, что увеличение тарифов произойдет в соответствии с распоряжением правительства от 30 октября 2021 года.

В меньшей степени тарифы поменяются в Республике Марий Эл, где цифры достигнут 3,2%, в Удмуртии с 3,4% и на Алтае с 3,4%. Самое больше повышение ожидается в Чечне — на рекордное 6,5%.

ФАС заверили, что индексация нужна для стабильной работы служб. Как правило, стоимость КУ повышают один раз в год — 1 июля, при этом подорожание не может превышать размер инфляции.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что еще в мае эксперты подсчитали увеличение среднего платежа за жилищно-коммунальные услуги в России на 200 рублей.