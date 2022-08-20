В Выборгском районе «специалист по банкоматам» помог мужчине отдать мошенникам 2,5 млн

Пенсионер из Санкт-Петербурга лишился 2,5 млн из-за преступной схемы мошенников.

Как стало известно Gazeta.SPB, 81-летний гражданин с Комендантского проспекта попался на уловки злоумышленников, которые заставили его вывести деньги со счета и перевести их на указанные счета.

Пострадавший обратился в полицию 19 августа и рассказал, что в тот же день с 11:48 по 18:30 на его мобильный поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками банка банка и ФСБ. Введя мужчину в заблуждение, под предлогом обеспечения сохранности денег, пенсионера убедили снять 2 500 000 рублей.

После мужчина, находясь в помещении супермаркета, с помощью неизвестного мужчины, представившегося «специалистом по банкоматам», перевел денежные средства на неизвестные счета. Злоумышленник после проведения операции с места происшествия скрылся в неустановленном направлении на автомобиле темного цвета.

«Специалиста по банкоматам» удалось запомнить. Мужчина на вид 35-40 лет, ростом около 170‑175 см. На его левой щеке есть шрам от уха размером около 5 см, а на предплечье руки с внутренней стороны татуировка в виде орнамента. Гражданин был одет в футболку темно-синего цвета, шорты темного цвета, а на голове у него была кепка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело статьи «мошенничество». Все детали произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурга пожилая женщина стала жертвой жестокого мошенника, провернувшего двойную схему и дважды обокравший пострадавшую.