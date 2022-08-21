Пенсионерка отдала 7000 долларов на спасение дочери, якобы попавшей в ДТП

Пенсионерка отдала 7000 долларов на спасение дочери, якобы попавшей в ДТП
Пенсионерку оставили без 7000 долларов. Фото: Pixabay

Телефонные мошенники ежедневно обманывают петербургских пенсионеров на крупные суммы. На этот раз на удочку попалась пожилая жительница Адмиралтейского района.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне вечером 71-летней пенсионерке начал названивать неизвестный под видом сотрудника полиции. Лжеполицейский убедил петербурженку, что ее дочь попала в ДТП и ей нужна операция. Женщина поверила и передала курьеру все сбережения, которые имелись дома, — 7000 долларов США.

Через час пенсионерка поняла, что ее обманули. Она вызвала полицию и сообщила правоохранителям приметы курьера — это был высокий мужчина славянской внешности, одетый в светлые шорты.

Следственно-оперативная группа тоже работала на месте. Специалисты собрали отпечатки пальцев и следы обуви.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Выборгском районе «специалист по банкоматам» помог мужчине отдать мошенникам 2,5 млн.

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