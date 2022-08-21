Врач рассказала, какие букеты не стоит дарить на 1 сентября

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Игнатова порекомендовала отказаться от идеи дарить учителям на 1 сентября букеты цветами, вызывающими мгновенную аллергию.

Специалист рассказала агентству «Прайм», что при выборе букета на 1 сентября важна не только его красота и стоимость, но и цветы, которые в него входят. Некоторые из них могут вызвать сильную аллергию.

Иммунная система человека реагирует на белки пыльцы и может считывать их как врага. Из-за этого в организме начинают вырабатываться защитные антитела, а они могут дать такие негативные проявления, как насморк и отек слизистой.

Вероятность аллергии можно снизить, выбирая цветы без аромата, поскольку в них меньше пыльцы. Самые безопасные цветы — это орхидеи, в которых почти нет пыльцы, а также розы.

«А вот лилии, каллы, хризантемы и маргаритки дарить аллергикам не стоит, как и декоративные злаковые, которые используют для оформления букетов», — предупредила врач.

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