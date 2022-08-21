В Китае назвали семь полезных свойств кофе

Утренняя чашка кофе — обычное дело для многих. Этот крепкий напиток уже давно покорил мир своим бодрящим эффектом и неповторимым вкусом. Но это далеко не все его преимущества — исследования показывают, что кофе приносит большую пользу для здоровья.

Как пишет китайское издание Sina, первое полезное свойство кофе понятно — он помогает проснуться по утрам и повысить эффективность на работе. Нельзя сказать, что энергия человека после чашки кофе вырастет до уровня ракеты, но вот с сонливым состоянием он справится очень быстро.

Второе полезное свойство заключается в том, что кофе помогает бороться с отеками и действует как слабительное. Мочегонный эффект кофеина ускоряет опорожнение организма и улучшает кровообращение. Также черный напиток стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, чем ускоряет дефекацию.

Третье свойство — польза кофе для сердечно-сосудистой системы. Ученые доказали, что употребление до трех чашек кофе в день снижает смертность от заболеваний сосудов и сердца на 17%.

Четвертое полезное свойство связано с тем, что кофе при его регулярном употреблении способно предотвратить заболевания печени. Кофеин усиливает способность печени к метаболизму жира, а также снижает уровень липидов в крови. Согласно исследованиям, у любителей кофе вероятность развития хронических заболеваний печени снижена на 21%.

Пятым полезным свойством является то, что кофе уменьшает риски развития подагры и болезни Альцгеймера.

Шестое свойство — в кофе помимо кофеина содержится много калия, магния, витамина Е и хлорогеновой кислоты, которые защищают клетки от повреждений и воспалений, оказывают антиоксидантный эффект и снижают накопление плохого холестерина в организме.

Заключительное свойство — если в течение дня пить несколько чашек кофе и чая, у человека снижается риск развития инсульта и деменции. Это связано с объединенным действием антиоксидантов, которыми богаты чай и кофе.

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