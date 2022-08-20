Россиянам рассказали, почему стресс чаще всего хочется заесть сладким

Люди делятся на два типа: те, кто при стрессе вообще ничего не едят и те, кто налегают на еду намного больше, чем обычно. Группа второго типа, как правило, не против полакомиться сладким. По крайней мере, это общепринятое разделение, на самом же деле, все несколько сложнее. Эксперт рассказал, почему в моменты, когда мы испытываем резкие скачки настроения, очень хочется тортика или конфет.

При стрессе многие процессы в организме человека меняются, включая пищевое поведение. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института РУДН Оксана Гизингер в беседе с RT объяснила, почему так происходит и как избежать негативных последствий такого поведения.

Специалист заметила, что к стрессу каждый человек адаптируется по-разному. Нервная система посылает сигнал надпочечникам, чтобы они вырабатывали гормон стресса — адреналин, который приводит человека в состояние физического возбуждения. Так, человек становится способен принять решение о том, что делать дальше.

В таком состоянии человек, действительно, теряет аппетит. В случае, если стресс сохраняется и дальше, надпочечники выделяют другой гормон — кортизол, который, в отличие от адреналина, наоборот усиливает аппетит. Подсознательно так организм запасается на худшие времена. Как отметила Гизингер, кортизол повышает уровень своеобразного «гормона голода», именуемого грелином. В это же время уровень лептина, являющемся «гормоном сытости», — снижается.

В обычной ситуации после окончания стрессового эпизода уровень кортизола должен снизиться, однако если произошел затяжной период стресса, количество этого гормона остаётся все таким же повышенным, что и вызывает желание «заесть проблемы».

Эксперт подчеркнула, что выделение кортизола при постоянном стрессе является биологической причиной переедания. В дополнение идут психологические причины, например, когда не хватает эмоциональной поддержки от окружающих или от самого себя.

«»Пожалеть»себя с помощью еды — это действительно распространённая ситуация. В результате вес увеличивается, а настроение всё равно портится», — отметила Гизингер.

Стресс влияет на предпочтение человека, поэтому, как правило, выбор останавливается на пище с высоким содержанием жира, сахара. Кроме того, люди в подобном подавленном состоянии страдают нарушением сна, меньше двигаются и пьют больше алкоголя, а это тоже может способствовать инсулинорезистентности и избыточному весу.

Чтобы вернуться к здоровому пищевому поведению, эксперт посоветовала признать проблему. В случае, если стресс и проблемы с весом стали носить систематический характер нужно обратиться к врачу.

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