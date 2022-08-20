Врач-гастроэнтеролог рассказал, можно ли заменить мясо на рыбу

Включение рыбы в рацион крайне рекомендуется, но возможно ли ей заменить мясную продукцию? Например, определенная группа вегетарианцев не употребляет мясо, но позволяет себе есть морепродукты и рыбу. Эксперты высказывают противоречивые точки мнения о замене одного продукта другим, но большая часть из специалистов уверена, что мясо и рыбу лучше сочетать в разумных количествах, не исключая ни один из этих продуктов из рациона. В каждом из них есть свои полезные элементы, и взаимозаменяемыми пару мясо-рыба назвать никак нельзя.

Врач-гастроэнтеролог Владимир Коломейцев рассказал, что рыба является источником полноценного белка, который легко усваивается организмом. Также этот полезный элементы есть и в мясе животных и птице, яйцах, сыре, бобовых.

В беседе с «Доктор Питер» специалист особенно подчеркнул, что белок в рыбе отличается от белка в животной продукции. Так, рыба содержит мало грубой соединительной ткани и переваривается за 2,5–3 часа, не задерживаясь внутри желудочно-кишечного тракта. Такая особенность делает рыбу полезной для людей с проблемами ЖКТ.

Помимо белка мясо и рыба дают организму много других различных элементов, которые не взаимозаменяемые, если использовать только эти продукты. Как отметил эксперт, исключение любого продукта из рациона без причин не принесет ничего хорошего.

Тем не менее, рыбу (как и мясо) нужно есть в разумных количествах. Диетологи считают, что идеально — 2 или 4 стандартные порции белковых продуктов в неделю. Стандартная порция — для белковых продуктов в рационе взрослого человека это 140–170 граммов. Также эксперт отметил, что рыбу хоть и можно есть в любом виде, предпочтение можно отдать продукту, приготовленном на открытом огне, либо сваренном (с мясом ситуация в этом плане аналогична).

В рыбе много полезного жира (который называется — омега-3 жирные кислоты), помогающего лучшему усвоению содержащихся в рыбе витаминов А, D, С, В. Также в рыбе есть фосфор, кальций, калий, натрий, магний, железо, цинк, йод, бром, фтор.

В мясе же больше насыщенного жира, ненасыщенных соединений в мясе немного. Лучше выбирать постное мясо, без прослоек жира. Диетологи уверяют, что самое полезное мясо — крольчатина. Оно усваивается легче остальных. Диетической и полезной считается индейка и курица. Говядину тоже можно добавлять в свой рацион.

Из рыбы чаще всего в употребление идут лососевые, сайда, сельдь, сардины и кильки . Все перечисленные виды рыбы абсолютно безопасны, но стоит уделить внимание тому, где рыба приобретается, соответствует ли ее состояние санитарным требованиям, правильно ли она хранилась, соблюдать правильность ее приготовления.

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