Врач-диетолог раскрыла, насколько реальна идея запастись витаминами из фруктов на год вперед

Эксперт отметила, что запастись летом витаминами из фруктов на год вперед не получится.

Врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова рассказала, что попытки запастись витаминами из фруктов на год вперед не только бесполезны, но даже опасны, так как может возникнуть аллергическая реакция (особенно у детей), а также нарушение деятельности кишечника. Об этом специалист поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Врач объяснила, что накопить можно только немного жирорастворимых витаминов (A, D, E и K). А вот фруктоза в организме человека накапливается в виде жира. Так у мужчин это заметно в районе живота, и в районе бедер — у женщин. Из-за этого нужно есть меньше сладких фруктов (виноград и спелые персики). Лучше полакомиться смородиной, садовой клубникой и зелеными яблоками.

Рекомендованный объем фруктов и ягод – 200-300 граммов за прием и около 500 граммов за день.

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