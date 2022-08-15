Эксперт объяснил, что нужно делать, чтобы не отравиться лесными грибами

Эксперт объяснил, что нужно делать, чтобы не отравиться лесными грибами. Фото: Unsplash

Эксперт объяснил, что нужно делать, чтобы не отравиться лесными грибами. Фото: Unsplash

Петербуржцам напомнили главные правила сбора грибов, чтобы избежать смертельного отравления.

По мнению кандидата биологических наук Павла Глазкова, собирать нужно только те грибы, в которых есть уверенность более чем на 100%. Об этом специалист заявил в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Глазков подчеркну, что существует основной набор грибов, которые легко определяются в лесу, в их числе подосиновики, подберезовики, белые грибы и лисички. Важно помнить про ложные лисички, которые, все же, существенно отличаются от настоящих. Чтобы убедиться в правильности выбора, можно посмотреть, как выглядит гриб в сети. Если не уверены, то лучше находку просто не выбросить.

Чаще всего, по словам биолога, люди травятся либо ядовитыми, либо старыми грибами. Не исключено отравление. если сбор происходил вдоль дороги, так как в таких грибах есть тяжелые металлы вредные для здоровья.

Консервированные грибы тоже могут вызвать отравления. Как отметил Глазков, по России каждый год от таких неправильно сделанных продуктов погибают несколько сотен человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцам рассказали, куда можно сходить на «тихую охоту». Грибникам рекомендуется съездить в сосновые боры в Приозерском и Выборгском направлениях.