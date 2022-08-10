Биолог Глазков рассказал о самых грибных местах в Ленобласти

После дождливой погоды грибы в лесах Ленинградской области стали быстрее расти. Кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал, куда можно сходить на «тихую охоту».

Специалист заявил в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург», что к выходным в лесах Ленобласти должен вырасти очередной слой грибов. Местные жители смогут найти белые грибы, подосиновики, подберезовики и лисички.

Он порекомендовал грибникам съездить в сосновые боры в Приозерском и Выборгском направлениях. В направлении Ладоги биолог посоветовал идти по Дороге жизни, вдоль верховых клюквенных болот.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что проблемы с канализацией назвали главной причиной отсутствия водоемов для купания в Петербурге. За последние годы на очистку водоемов потратили более 1,5 миллиарда рублей, но все реки, озера и каналы до сих пор загрязнены.