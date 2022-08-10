Проблемы с канализацией назвали главной причиной отсутствия водоемов для купания в Петербурге

В Петербурге не осталось ни одного пригодного для купания озера. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В Петербурге не осталось ни одного пригодного для купания озера. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Ежегодно из городского бюджета выделяются сотни миллионов рублей на очистку водоемов Петербурга, однако на сегодняшний день у петербуржцев не осталось ни одного места, где можно искупаться.

За последние годы на очистку водоемов потратили более 1,5 миллиарда рублей, но все реки, озера и каналы до сих пор загрязнены. По мнению руководителя экологических акций Фонда сохранения и развития объектов культурного наследия Татьяны Гузыниной, это связано с проблемами с канализацией. Об этом пишет Neva.Today.

Она рассказала, что уже пять лет проводит экологические акции на Дудергофском озере. Многие отдыхающие оставляют после себя мусор, но все же главной проблемой остается отсутствие канализации.

«Сброс нечистот у многих жителей идёт в канализационные канавы для отвода воды, потом всё это вместе с грунтовыми водами попадает в наше озеро», — объяснила активистка.

Комитет по природопользованию после многочисленных просьб активистов провел экспертизу, которая подтвердила опасения о попадании в водоем сточных вод.

Гузынина считает, что спасти Дудергофское озеро теперь может только создание канализации. Однако и здесь есть свои затруднения. Проектирование постоянно откладывается, и сейчас его обещают завершить только к 2028 году. При этом, как отмечает активистка, город вообще не имел права сливать в озеро сточные воды.

Известный московский адвокат Александр Почуев рассказал, что за загрязнение водных объектов законом предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Административный штраф до 300 тысяч рублей могут наложить за нарушение водоохранного режима на водосборах водоемов, которое влечет за собой загрязнение этих объектов.

До пяти лет лишения свободы грозит за загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру.

Адвокат отметил, что отсутствие чистых водоемов в Северной столице — это огромная экологическая трагедия для города, в котором столько рек и озер.

По его мнению, петербуржцам в борьбе за водоемы в первую очередь нужно начать с себя. После отдыха на озере нужно убрать мусор за собой и другими, что является не только правилом хорошего тона и проявлением человеческой ответственности перед природой, но и жизненная необходимость.

«Иначе ни какое правительство и государство не смогут обеспечить нам благоприятную экологическую обстановку», — добавил Почуев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге начали набор участников общественного штаба по реновации.