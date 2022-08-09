В Петербурге начали набор участников общественного штаба по реновации

В Петербурге начали принимать заявки на вступление в общественный штаб по реновации.

Как сообщил председатель Заксобрания Александр Бельский, подать заявку в общественный штаб может любой совершеннолетний петербуржец.

Чтобы стать претендентом, нужно заполнить анкету на сайте Закса и отправить его по электронной почте shtab@assembley.spb.ru. Отправить заявку нужно до 24 августа.

Кандидатов выберут путем онлайн-голосования, которое пройдет на сайте городского парламента.

«Важно, чтобы в штаб вошли люди, представляющие интересы жителей. Процесс реновации в Петербурге обязан быть максимально открытым», — заявил Бельский.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жильцов «хрущевок», попавших под реновацию, не будут переселять в другие районы Петербурга.