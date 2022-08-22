Семейная ссора на Тельмана закончилась кровавой резней

Инцидент произошел в квартире на улице Тельмана. Фото: google.maps

Инцидент произошел в квартире на улице Тельмана. Фото: google.maps

Из квартиры в Невском районе госпитализировали мужчину с ножевым ранением, который поссорился с женой.

Как стало известно Gazeta.SPb, скорую и полицию вызвал сам 60-летний пострадавший. Он сообщил, что супруга ударила его ножом в живот.

Прибывшая в квартиру на улице Тельмана, 48/3, полиция выяснила, что семейная пара поругалась после совместного застолья. В ходе внезапно возникшей ссоры 63-летняя женщина ударила мужа ножом.

Супругу доставили в отдел полиции для разбирательств и после допроса отпустили под обязательство о явке.

Мужчину же госпитализировали в Александровскую больницу с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге мужчина выстрелил из газового пистолета в ребенка.