В Петербурге мужчина выстрелил из газового пистолета в ребенка

В Петербурге разыскивают мужчину, устроившего стрельбу из газового пистолета по девятилетнему мальчику.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в половину шестого вечера полицию вызвали во двор дома №4 на улице Стасовой. Очевидцы сообщили, что неизвестный выстрелил в ребенка из газового пистолета. Скорее всего, стрелок был пьян.

Вскоре полиция получила заявление от 51-летней матери ребенка. По ее словам, злоумышленник выстрелил девятилетнему сыну прямо в лицо. Школьника отвезли в больницу, где ему диагностировали химический ожог обоих глаз. Травмы несерьезные, его отпустили после оказания медицинской помощи.

Камер видеонаблюдения во дворе нет. О произошедшем сообщили в следственные органы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, снимавшего стройку ВСД с квадрокоптера.