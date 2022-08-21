В Петербурге задержали мужчину, снимавшего стройку ВСД с квадрокоптера

Росгвардейцы задержали владельца квадрокоптера. Фото: Вневедомственная охрана по СПб и ЛО

Росгвардейцы задержали владельца квадрокоптера. Фото: Вневедомственная охрана по СПб и ЛО

Петербуржец решил заснять строительство Восточного скоростного диаметра (ВСД) с квадрокоптера и попался росгвардейцам.

Все случилось днем 20 августа в Московском районе. В правоохранительные органы сообщили о квадрокоптере, летающем над стройкой ВСД, что нарушает правила использования воздушного пространства.

Росгвардейцы нашли владельца беспилотника неподалеку от объекта. Как выяснилось, его квадрокоптер не был зарегистрирован.

«Так как, согласно законодательству, данный тип БПЛА подлежит постановке на учет, сотрудники Росгвардии задержали гражданина и доставили его в 29 отдел полиции», — сообщили в пресс-службе Вневедомственной охраны по городу и области.

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