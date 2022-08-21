В Петербурге задержали мужчину, снимавшего стройку ВСД с квадрокоптера

В Петербурге задержали мужчину, снимавшего стройку ВСД с квадрокоптера
Росгвардейцы задержали владельца квадрокоптера. Фото: Вневедомственная охрана по СПб и ЛО

Петербуржец решил заснять строительство Восточного скоростного диаметра (ВСД) с квадрокоптера и попался росгвардейцам.

Все случилось днем 20 августа в Московском районе. В правоохранительные органы сообщили о квадрокоптере, летающем над стройкой ВСД, что нарушает правила использования воздушного пространства.

Росгвардейцы нашли владельца беспилотника неподалеку от объекта. Как выяснилось, его квадрокоптер не был зарегистрирован.

Росгвардейцы задержали владельца квадрокоптера. Фото: Вневедомственная охрана по СПб и ЛО

«Так как, согласно законодательству, данный тип БПЛА подлежит постановке на учет, сотрудники Росгвардии задержали гражданина и доставили его в 29 отдел полиции», — сообщили в пресс-службе Вневедомственной охраны по городу и области.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что СК начал проверку того, как ребенка засыпало песком на карьере под Гатчиной.

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