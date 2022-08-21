СК начал проверку того, как ребенка засыпало песком на карьере под Гатчиной

Ребенка засыпало песком при осыпании грунта на карьере. Фото: СУ СК по Ленобласти

Ребенка засыпало песком при осыпании грунта на карьере. Фото: СУ СК по Ленобласти

Происшествие с маленьким ребенком на карьере в Гатчинском районе стало поводом для проведения доследственной проверки.

Как сообщили в СУ СК по Ленобласти, в субботу двухлетний мальчик отдыхал вместе с матерью и сестрой на песчаном карьере в деревне Замостье. Ребенок находился на склоне карьера, когда произошло осыпание грунта. В результате малыш упал и оказался полностью засыпан песком. Очевидцы быстро его вытащили, но песок успел попасть в дыхательные пути. Ребенок госпитализирован в гатчинскую КМБ в тяжелом состоянии.

Следственные органы проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«Также будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц контролирующих органов. Принимаются меры к устранению причин и условий, способствовавших данному происшествию», — заявили в СК.

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