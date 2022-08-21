СК начал проверку того, как ребенка засыпало песком на карьере под Гатчиной

СК начал проверку того, как ребенка засыпало песком на карьере под Гатчиной
Ребенка засыпало песком при осыпании грунта на карьере. Фото: СУ СК по Ленобласти

Происшествие с маленьким ребенком на карьере в Гатчинском районе стало поводом для проведения доследственной проверки.

Как сообщили в СУ СК по Ленобласти, в субботу двухлетний мальчик отдыхал вместе с матерью и сестрой на песчаном карьере в деревне Замостье. Ребенок находился на склоне карьера, когда произошло осыпание грунта. В результате малыш упал и оказался полностью засыпан песком. Очевидцы быстро его вытащили, но песок успел попасть в дыхательные пути. Ребенок госпитализирован в гатчинскую КМБ в тяжелом состоянии.

Следственные органы проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«Также будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц контролирующих органов. Принимаются меры к устранению причин и условий, способствовавших данному происшествию», — заявили в СК.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что большегруз сбил четырехлетнюю девочку у Софийской овощебазы.

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